Как найти третию сторону в треугольниуе если олна сторона равна 3 см вторая 4см и у??ол между ними 120градусов

Гость: Гость:

Без чертежа не очень понятно будет, так что если не поймёшь рисуй чертёж тут, объясню. Вот решение вслепую: Из верхнего основания (из угла который НЕ равен 90%) к нижнему опускаем перпендикуляр, он делит нижнее основание на 2 части ( та которая лежит под верхним основанием, и оставшаяся) . Так вот оставшуюся обозначаем за Х. Х= Верхн. основ. - Нижн. основ. = 6см -3см= 3см. Проведённый перпендикуляр равен стороне трапеции, так как он параллелен этой стороне (соответственные углы равны) и верхнее основание трапеции паралельно нижнему. Кстати, нужно обозначить перпендикуляр, например буквой Z. Дальше теорема Пифагора: В получившемся треугольнике (обозначь его, например ABC): угол между нижним основанием и перпендикуляром=90%( угол тоже обозначь) , значит (сторону которую нужно найти обозначаем Y) Y в квадрвате= X в квадрате + Z в квадрате= 9кв. см + 16кв. см= 25 квадратных см, значит Y= корень из 25кв. см= 5 см. Это ответ.