Как находится ОДЗ (Область Допустимых Значений) 8 класс. Покажите на любом из примеров: а).у2 / y+3=у / y+3 б).у2-6у / у+5=5 / 5-у в).5у+1 / у+1=у+2 / у г).х-1 / 2х+3 - 2х-1 / 3-2х = 0 д).2х-5 / х+5 - 4=0 е).8 / х=3х+2
Алгебра
Как находится ОДЗ (Область Допустимых Значений) 8 класс. Покажите на любом из примеров: а).у2 / y+3=у / y+3 б).у2-6у / у+5=5 / 5-у в).5у+1 / у+1=у+2 / у г).х-1 / 2х+3 - 2х-1 / 3-2х = 0 д).2х-5 / х+5 - 4=0 е).8 / х=3х+2
Ответ(ы):
Гость:
Ну смотри,в дроби знаменатель не должен равняться 0 Следовательно в примере под буквой а)у не равен -3
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