Как налить 5 литров воды используя 10 литровое ведро и 3 литровую банку

Как налить 5 литров воды используя 10 литровое ведро и 3 литровую банку

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Налить 5 трёхлитровых банок, и вылить ведро. 3*5=15 л 15-10=5 л
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