Как написать сочинение на тему как я провел свой день рождения по английски

Английский язык
Как написать сочинение на тему как я провел свой день рождения по английски
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