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Как написать число:девять миллиардов пять тысяч шесть?
Как написать число:девять миллиардов пять тысяч шесть?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
90005006 На всякий случай в разрядных слагаемых. 90000000+5000+6
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