Как направлено ускорение самолета,если на него действует 4 силы:сила тяжести 160 кН и подъемная сила 200 кН по вертикали; по горизонтали:сила тяги мотора 50 кН и сила лобового сопротивления воздуха 10 кН. Чему равна равнодейств...
Физика
Как направлено ускорение самолета,если на него действует 4 силы:сила тяжести 160 кН и подъемная сила 200 кН по вертикали; по горизонтали:сила тяги мотора 50 кН и сила лобового сопротивления воздуха 10 кН. Чему равна равнодействующая всех сил?Подробное решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F₁₂=200-160=40 кН вверх F₃₄=50-10=40 кН вперед. По правилу параллелогр и теореме Пифагора R=√(40^2+40^2)=√(1600+1600)=√3200=56.57 (кН)
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