Как направлено ускорение самолета,если на него действует 4 силы:сила тяжести 160 кН и подъемная сила 200 кН по вертикали; по горизонтали:сила тяги мотора 50 кН и сила лобового сопротивления воздуха 10 кН. Чему равна равнодейств...

Физика

Как направлено ускорение самолета,если на него действует 4 силы:сила тяжести 160 кН и подъемная сила 200 кН по вертикали; по горизонтали:сила тяги мотора 50 кН и сила лобового сопротивления воздуха 10 кН. Чему равна равнодействующая всех сил?Подробное решение.

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