Как нарисовать две окружности,которые не пересекаются? измерь длины их радиусов,росстояние между их центрами?

Математика
Как нарисовать две окружности,которые не пересекаются? измерь длины их радиусов,росстояние между их центрами?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нарисовать одну окружность в другой. Например радиус одной окружности 2см, а другой 4см! 
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