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Как найти 4/9 от 3/10 дм
Как найти 4/9 от 3/10 дм
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4/9 • 3/10 = 2/15 ( дм )
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