Как найти изменение температуры из формулы количества теплоты

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Как найти изменение температуры из формулы количества теплоты
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Гость:
Визнач ціну поділки а тоді порахуй
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