Как найти начальную скорость через эту формулу x = x0+v0t+at2/2

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Как найти начальную скорость через эту формулу x = x0+v0t+at2/2
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Ответ(ы):
Гость:
X-x0-at^22=V0t V0=x-x0-at^22
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