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как найти процент от числа
как найти процент от числа
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Раздели это число на 100 и умнож на процент, к примеру 50% от 400= 400:100*50= 4*500=200
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