как найти равнодействующую двух сил, направленных по одной прямой в одну сторону?

Физика
как найти равнодействующую двух сил, направленных по одной прямой в одну сторону?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если на тело действуют две силы, направленные по одной прямой в одну сторону,То их равнодействующая направлена в ту же сторону, а ее модуль равен сумме модулей составляюших сил.   F = F1+F2
Гость:
Равнодействующая равна сумме исходных сил.
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