как найти равнодействующую двух сил, направленных по одной прямой в одну сторону?
Физика
как найти равнодействующую двух сил, направленных по одной прямой в одну сторону?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если на тело действуют две силы, направленные по одной прямой в одну сторону,То их равнодействующая направлена в ту же сторону, а ее модуль равен сумме модулей составляюших сил. F = F1+F2
Гость:
Равнодействующая равна сумме исходных сил.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
По паралельних залізничних коліях назустріч один одному рухаються два потяги: вантажний зі швидкістю 54км/год і пасажирський зі швидкістю 72км/год....
Математика
масса двух плиток шоколада большой и маленькой 120 грамм а трёх больших плиток и двух маленьких 320 грамм какова масса каждой плитки?
Математика
Разность двух чисел на 17 меньше уминьшаемого и на 9 больше вычитаемого. Найдите уменьшаемое и вычетаемое