Как найти значение х в уравнение х +20=12+8 как найти
Разное
Как найти значение х в уравнение х +20=12+8 как найти
Ответ(ы):
Гость:
X+20=12+8; х+20=20; х=-20+20; x=0.
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