как назвать одним словом живые существа:воробей,оса,летучая мышь,комар,заяц,щука.

как назвать одним словом живые существа:воробей,оса,летучая мышь,комар,заяц,щука.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
животные-по логике вещей
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