Как называется фантастическая история,легенда,сказание о богах,явлениях природы,открытиях? а) летопись б)миф г)житие д)былина
Литература
Как называется фантастическая история,легенда,сказание о богах,явлениях природы,открытиях? а) летопись б)миф г)житие д)былина
Ответ(ы):
Гость:
Миф кончно я читала и про бога и другие наверно но я не помну мы учили это в 3 классе а типерь в 7
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