Как называется мультик где маленький мальчик и робот там Ещё была девочка они пут??шествовали по человеку изучали. Показывали по Карусели

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Сериал Путешествия Адибу: Как устроен человек (Внутри человеческого тела) Описание Сериала: Мультсериал рассказывает о том, как удивительный инопланетянин Адибу попадает в… тело человека! Используя свои сверхъестественные способности, Адибу и его друг по имени Робиток оказываются внутри тела человека. Здесь они совершат много захватывающих открытий: выяснят, как работают важнейшие органы и системы человека и как проходят жизненно важные процессы в организме. Вместе с героями мультсериала маленькие зрители узнают много полезного и интересного о строении тела и здоровье человека.