Как называется первая личиночная стадия индивидуального развития паразитных плоских червей- сосальщиков, имеющая овальную форму, ресничный покров, 2 пигментных глаза на переднем конце тела и протонефридии
Биология
Как называется первая личиночная стадия индивидуального развития паразитных плоских червей- сосальщиков, имеющая овальную форму, ресничный покров, 2 пигментных глаза на переднем конце тела и протонефридии
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Гость:
Это ползавик и дождевик если что то дождевик относится к машинам
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