Как называется произведение композитора Аллегери, которое юный Моцарт, прослушав только один раз в Сикстинской капелле запомнил и, придя домой, записал партитуру от начала до конца?

Музыка

Как называется произведение композитора Аллегери, которое юный Моцарт, прослушав только один раз в Сикстинской капелле запомнил и, придя домой, записал партитуру от начала до конца?

Автор: Гость