Как называется произведение композитора Аллегери, которое юный Моцарт, прослушав только один раз в Сикстинской капелле запомнил и, придя домой, записал партитуру от начала до конца?
Музыка
Как называется произведение композитора Аллегери, которое юный Моцарт, прослушав только один раз в Сикстинской капелле запомнил и, придя домой, записал партитуру от начала до конца?
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Называется Miserere (мизерере)
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