Как называется пункт главного меню с помощью которого пользователь получает доступ к программам установленным на его компьютере
Информатика
Как называется пункт главного меню с помощью которого пользователь получает доступ к программам установленным на его компьютере
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пуск в нижнем левом углу 4 квадрата
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