Как называется пункт главного меню с помощью которого пользователь получает доступ к программам установленным на его компьютере

Информатика
Как называется пункт главного меню с помощью которого пользователь получает доступ к программам установленным на его компьютере
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Пуск в нижнем левом углу  4 квадрата
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