Как называется разговор трёх или более человек
Литература
Как называется разговор трёх или более человек
Ответ(ы):
Гость:
Полилог - Разговор трёх или более человек.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
В первой коробке 20 кг печенья, а во второй 12 кг. из второй коробки продали 8 кг печенья. во сколько раз в первой коробке стало больше печенья, че...
Математика
Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке,длина которой 100м они встретились через 10 с первый мальчик бежал со...