Как называется спец.костюм космонавтов, который они используют для выхода в открытый космос? Кто впервые совершил выход в открытый космос? В каком разделе учебника ты сможешь проверить свой ответ? Напиши__________________. Окру...

Окружающий мир

Как называется спец.костюм космонавтов, который они используют для выхода в открытый космос? Кто впервые совершил выход в открытый космос? В каком разделе учебника ты сможешь проверить свой ответ? Напиши__________________. Окружающий мир И.В. Потапов и Г.Г. Ивченкова за 2-ой класс.

Автор: Гость