Как называется спец.костюм космонавтов, который они используют для выхода в открытый космос? Кто впервые совершил выход в открытый космос? В каком разделе учебника ты сможешь проверить свой ответ? Напиши__________________. Окру...
Окружающий мир
Как называется спец.костюм космонавтов, который они используют для выхода в открытый космос? Кто впервые совершил выход в открытый космос? В каком разделе учебника ты сможешь проверить свой ответ? Напиши__________________. Окружающий мир И.В. Потапов и Г.Г. Ивченкова за 2-ой класс.
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Гость:
Костюм - скафандр В космос впервые полете Ю.А.Гагарин
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