Как называется функция культуры, которая показывает значимость или ценность того, что в данном обществе на данном этапе является ценным и значимым ? а)нормативная б)ценностн ая в)потребительская г)развлекатель...
Как называется функция культуры, которая показывает значимость или ценность того, что в данном обществе на данном этапе является ценным и значимым ? а)нормативная б)ценностн ая в)потребительская г)развлекательная
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Б-ценностная функция (позволяет определить совокупность нравственных и моральных установок, господстаующих в определенном обществе )