Как называется группа химических элементов как (сера, фосфор, магний, калий...)
Разное
Как называется группа химических элементов как (сера, фосфор, магний, калий...)
Ответ(ы):
Гость:
Макроэлементы!..................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Вставити пропущени букви дибрати перевирни слова ка...ка, жа...ка,зу...,про...ьба,бере...,хли...,бу...ка,ву...ько,ло...ка.
Разное
Разное
Можете объяснить как: найдите сумму цифр в десятичной записи числа 4 в 12 степени умножить на 5 в 21 степени ?
Разное
Какие советы дает Стародум действующим персонажам? Всякий-ли может быть добродушным?( по мнению Стародума) Что значит знатный и богатый человек?( п...