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Как называется способность птиц предвидеть наступление событий?
Как называется способность птиц предвидеть наступление событий?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
кукушизм..) ) или кукушиза. . НЕ ПОМНЮ ТОЧНО))
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