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как называется субъект федерации в котором вы живёте? Как в нем устроена государственная власть?
как называется субъект федерации в котором вы живёте? Как в нем устроена государственная власть?
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