Как называется ткань, состоящая из длинных многоядерных волокон, имеющих поперечную исчерченность? а) Сердечно мышечная б) Поперечно-полосатая мышечная в) Соединительная г) Гладкая мышечная Помогите пожалуйс...
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Как называется ткань, состоящая из длинных многоядерных волокон, имеющих поперечную исчерченность? а) Сердечно мышечная б) Поперечно-полосатая мышечная в) Соединительная г) Гладкая мышечная Помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Скорее всего это поперечно-полосатая
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