Как называется ткань, состоящая из длинных многоядерных волокон, имеющих поперечную исчерченность? а) Сердечно мышечная б) Поперечно-полосатая мышечная в) Соединительная г) Гладкая мышечная Помогите пожалуйс...

Разное

Как называется ткань, состоящая из длинных многоядерных волокон, имеющих поперечную исчерченность? а) Сердечно мышечная б) Поперечно-полосатая мышечная в) Соединительная г) Гладкая мышечная Помогите пожалуйста

Автор: Гость