Как называется ткань ,в которой клетки плотно прилегают друг к другу

Как называется ткань ,в которой клетки плотно прилегают друг к другу

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Эпителиальная ткань, клетки плоские и плотно прилегают друг к другу
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