Как называется звезда которую видно днём? Почему Луна не падает на Землю? Где ночует солнышко? Почему говорят:"Вода и камень точит"? За что белого мед ведявписали в Красную книгу? Кто раскрасил радугу? Запишите отв...

Как называется звезда которую видно днём? Почему Луна не падает на Землю? Где ночует солнышко? Почему говорят:"Вода и камень точит"? За что белого мед ведявписали в Красную книгу? Кто раскрасил радугу? Запишите ответы на вопросы полными предложениями. Заранее спасибо.