Как называли в старину улуча

Как называли в старину улуча

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Улуча - деепричастие, образованное от глагола "улучать". Пример: Улуча несколько минут, я ответил на вопрос Кирилла Дмитриенко.
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