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как назывались самостоятельные греческие государства
как назывались самостоятельные греческие государства
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Самостоятельные греческие гос-ва назывались полисами.
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