Как назывался орган власти в Англии подчинявшийся только Карлу 1: тайный совет.приказ.генеральные штаты.сейм.палата лордов.

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Как назывался орган власти в Англии подчинявшийся только Карлу 1: тайный совет.приказ.генеральные штаты.сейм.палата лордов.
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орган власти   тайный совет англии
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