Как назывался когда то странствующий музыкант и певец, который обычно у увеселял рыцарские пиры?

Как назывался когда то странствующий музыкант и певец, который обычно у увеселял рыцарские пиры?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Бард,..............
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