Как объяснить формулу Q1=Q2? Ну т.е. расмусолить её до подробносей. Что она обозначае?? и т.д. Срочно нужно,пожалуйста.

Гость: Гость:

Отданное тепло равно принятому и оно никуда не исчезает. например нагреем воду t=40 . возьмем кусок металла при t=20 и опустим в эту воду . мы увидим что t воды начнет понижаться а t металла подниматься до тех пор пока их t не будет равна