Как объяснить формулу Q1=Q2? Ну т.е. расмусолить её до подробносей. Что она обозначае?? и т.д. Срочно нужно,пожалуйста.
Физика
Как объяснить формулу Q1=Q2? Ну т.е. расмусолить её до подробносей. Что она обозначае?? и т.д. Срочно нужно,пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отданное тепло равно принятому и оно никуда не исчезает. например нагреем воду t=40 . возьмем кусок металла при t=20 и опустим в эту воду . мы увидим что t воды начнет понижаться а t металла подниматься до тех пор пока их t не будет равна
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