Как образовывались полезные ископаемые осадочного происхождения?Как образовывались полезные ископаемые магматического происхождения? Положалуйста,помогите!!!!!!

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Магматические полезные ископаемые могут образовываться и из излившейся магмы — лавы, которая быстро остывает. Осадочные полезные ископаемые образовались из накопившихся в прибрежных частях мелководных морей и в озерно-болотных условиях суши остатков растений и животных.