Как образовывались полезные ископаемые осадочного происхождения?Как образовывались полезные ископаемые магматического происхождения? Положалуйста,помогите!!!!!!

Українська література
Как образовывались полезные ископаемые осадочного происхождения?Как образовывались полезные ископаемые магматического происхождения? Положалуйста,помогите!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Магматические полезные ископаемые могут образовываться и из излившейся магмы — лавы, которая быстро остывает.   Осадочные полезные ископаемые образовались из накопившихся в прибрежных частях мелководных морей и в озерно-болотных условиях суши остатков растений и животных.
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