Как образуются сосульки? По погодным условиям? Почему сосульки чаще всего образуются ближе к весне?

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Как образуются? Снег который тает на крышах превратившись в воду сбегает с козырьков крыш. Обычно по весне ближе к ночи холодает, и температура понижается до минусовой, и вода которая капает с крыши, замерзает и превращается в сосульки. Почему обычно по весне? Потому-что снега много, соответственно когда он тает и воды становится больше.