Как определить цену деления и предел измерения мензурки.

Чтобы определить цену деления мензурки, надо взять два рядом стоящих числа на шкале, от большего отнимаешь меньшее и делишь всё на количество делений между числами. Пределы измерения определяются цифрами у первой и последней отметок (точек,штрихов) шкалы прибора Цена деления - это разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам. Например : Мензурка имеет предел измерения от 0 до 50 мл, цена деления её шкалы составляет 2,5 мл. a = (30 мл - 10 мл)/4 = 5 мл. Вот)