Как определить несколько неметаллов в порядке возрастания их неметаллических свойств?
Разное
Как определить несколько неметаллов в порядке возрастания их неметаллических свойств?
Ответ(ы):
Гость:
В периоде слева направо металлические свойства уменьшаются. В группе (в главной подгруппе) Сверху вниз металлические свойства увеличиваются. А дальше по логике.
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