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Как определить способ образования слова лесной.
Как определить способ образования слова лесной.
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Ответил Гость:
Суффиксальный , способ
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