Как определять тип химической связи?
Разное
Как определять тип химической связи?
Ответ(ы):
Гость:
Два одинаковых неметалла-ковал. неполярная ( H-H, Cl-Cl). Два разных -- Ков .полярная (H-Cl,C=O); металл и неметалл -- ионная (К-Cl). В металлах (в куске Ме) - металлическая.
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