Как опытным путем доказать, что "медное зеркало" представляет собой оксид меди(I), а не металлическую медь?

Химия
Как опытным путем доказать, что "медное зеркало" представляет собой оксид меди(I), а не металлическую медь?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вы можете не поверить, но "медное зеркало" действительно представляет собой металлическую медь, а не оксид меди(I), . Обычно образуется при реакции именно формальдегида с гидроксидом меди(II). Остальные альдегиды дают оксид меди(I)
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