Как отличить воздушно-пенный огнетушитель от водяного? Как пользоваться огнетушителем? 20 баллов.

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Углекислотные огнетушителиПредназначены для тушения загораний различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением до 1000 В, двигателей внутреннего сгорания, горючих жидкостей. Запрещается тушить материалы, горение которых происходит без доступа воздуха. Принцип действия основан на вытеснении двуокиси углерода избыточным давлением. При открывании запорно-пускового устройства СО2 по сифонной трубке поступает к раструбу. СО2 из сжиженного состояния переходит в твердое (снегообразное). Температура резко (до -70С) понижается. Углекислота, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода. Конструкция углекислотного огнетушителя. Углекислотный огнетушитель состоит из: корпуса; заряда ОТВ (двуокись углерода); сифонной трубки; раструба; ручки для переноски; предохранительной чеки; запорно-пускового устройства. Пенные огнетушителиПредназначены для тушения пожаров и загораний твердых веществ и материалов, ЛВЖ и ГЖ, кроме щелочных металлов и веществ, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок под напряжением. Принцип действия химического огнетушителя. При срабатывании запорно-пускового устройства открывается клапан стакана, освобождая выход кислотной части огнетушащего вещества. При переворачивании огнетушителя кислота и щелочь вступают во взаимодействие. При встряхивании реакция ускоряется. Образующаяся пена поступает через насадку (спрыск) к очагу пожара. Принцип действия воздушно-пенных огнетушителей основан на вытеснении раствора пенообразователя избыточным давлением рабочего газа (воздух, азот, углекислый газ). При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом. Пенообразователь выдавливается газом через каналы и сифонную трубку. В насадке пенообразователь перемешивается с засасываемым воздухом, и образуется пена. Она попадает на горящее вещество, охлаждает его и изолирует от кислорода. Химический пенный огнетушитель подлежит зарядке каждый год независимо от того, использовался он или нет. Пенными огнетушителями запрещается тушить электроустановки под напряжением. Конструкция пенного огнетушителя. Пенный огнетушитель бывает двух конструкций химического и воздушно пенного. Первый тип состоит из: корпуса; запорно-пускового устройства; стакана с кислотной частью; щелочной частью (смесь соли и пенообразователя). Второй тип состоит из: корпуса; запорно-пускового устройства; сифонной трубки; насадки; раствора пенообразователя; баллона с рабочим газом; насадки. Порошковые огнетушителиПредназначены для тушения пожаров и загораний нефтепродуктов, ЛВЖ и ГЖ, растворителей, твердых веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000В. Принцип действия огнетушителей со встроенным газовым источником давления. При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом (углекислый газ, азот). Газ по трубке подвода поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление. Порошок вытесняется по сифонной трубке и шланг к стволу. Нажимая на курок ствола, можно подавать порошок порциями. Порошок, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода воздуха. Принцип действия закачного огнетушителя. Рабочий газ закачан непосредственно в корпус огнетушителя. При срабатывании запорно-пускового устройства порошок вытесняется газом по сифонной трубке в шланг и к стволу-насадке или в с сопло. Порошок можно подавать порциями. Он попадает на горящее вещество и изолирует его от кислорода воздуха. Перед тушением убедись в отсутствии скруток и перегибов на шланге огнетушителя. После тушения убедись, что очаг ликвидирова и пожар не возобновится. Конструкция порошкового огнетушителя. Порошковый огнетушитель состоит из: корпуса; заряда ОТВ (порошок); сифонной трубки; баллона с газом вытесняющим ОТВ; газовая трубка с аэратором; манометра; рычага запорно-пускового устройства; предохранительной чеки. Правила работы с огнетушителемПри тушении электроустановок порошковым огнетушителем подавай заряд порциями через 3-5 секундНе подноси огнетушитель ближе 1м к горящей электроустановкеНаправляй струю заряда только с наветренной стороныНе берись голой рукой за раструб углекислотного огнетушителя во избежание обмороженияПри тушении нефтепродуктов пенным огнетушителем покрывают пенной всю поверхность очага, начиная с ближнего краяПри тушении горящего масла запрещается направлять струю заряда сверху внизНаправляй струю заряда на ближний край очага, углубляясь постепенно, по мере тушенияОчаг пожара в ниже тушите сверху внизПо возможности тушите пожар несколькими огнетушителями