Как озаглавить текст. (Блестели черные ветки,шуршал, сползая с крыш, мокрый снег, и весело шумел за околицей сырой лес. Весна шла по полям, как молодая хозяйка. Стоило ей только посмотреть на овраг, огнем. Начинал булькать и пе...
Русский язык
Как озаглавить текст. (Блестели черные ветки,шуршал, сползая с крыш, мокрый снег, и весело шумел за околицей сырой лес. Весна шла по полям, как молодая хозяйка. Стоило ей только посмотреть на овраг, огнем. Начинал булькать и переливаться ручей.Весна шла,и звон ручьев с каждым ее шагом ставятся громче.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна.Весна очень подходит к этому тексту.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Одна из составных частей крови не относится к ее форменным элементам: а. плазма; б. лейкоциты; в. эритроциты; г. тромбоциты. 4. У пресмык...
Английский язык
Поговори со своим одноклассникам, используя образец. I can jump like a frog. I can jump too. run like a horse. dance like a chump. sing like a bird...
Математика
Другие предметы
Математика