Как озаглавить текст. (Блестели черные ветки,шуршал, сползая с крыш, мокрый снег, и весело шумел за околицей сырой лес. Весна шла по полям, как молодая хозяйка. Стоило ей только посмотреть на овраг, огнем. Начинал булькать и пе...

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Как озаглавить текст. (Блестели черные ветки,шуршал, сползая с крыш, мокрый снег, и весело шумел за околицей сырой лес. Весна шла по полям, как молодая хозяйка. Стоило ей только посмотреть на овраг, огнем. Начинал булькать и переливаться ручей.Весна шла,и звон ручьев с каждым ее шагом ставятся громче.)

Автор: Гость