Как падает тень от столба утром, в полдень,вечером. рисунки

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Как падает тень от столба утром, в полдень,вечером. рисунки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тень столба падает от местонахождения солнца! Следовательно где будет солнце там будет и Тень:)
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