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как передается магнитное взаимодействие?
как передается магнитное взаимодействие?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
передаётся магнитным полем.
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