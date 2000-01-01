Как переложить 3 палочки чтобы получилось 5 одинаковых треугольников? буду рад если поможете)
Математика
Как переложить 3 палочки чтобы получилось 5 одинаковых треугольников? буду рад если поможете)
Ответ(ы):
Гость:
Я не знаю...........
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