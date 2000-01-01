Как переложить 3 палочки чтобы получилось 5 одинаковых треугольников? буду рад если поможете)

Математика
Как переложить 3 палочки чтобы получилось 5 одинаковых треугольников? буду рад если поможете)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я не знаю...........

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши задачу Вычисли и запиши ответ Для 27 люстр закупили 23 упаковки лампочек по 8 лампочек в каждой Хватит ли этого количества лампочек если для...
Ответить
Русский язык
Рядом запиши проверочные слова :по морю, и корабли,в волнах,парусах,волн,лебедь.
Ответить
Биология
Где перевариваются углеводы?
Ответить
Математика
в 2000 году численность населения на земле было около 6млрд человек а в россии тогда проживало 140 млн человек какой процент насел земли составляло...
Ответить
Математика
Как называется такая фигура, помогите!!!
Ответить