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Как перенести слово кормушка разными способами
Как перенести слово кормушка разными способами
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Кормушка . Кор-мушка . Кормуш-ка .
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