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Как перевести in autumn the ski is often grey
Как перевести in autumn the ski is often grey
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В августе небо очень серое (как то так)
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