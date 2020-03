Как перевести "The Streets Were Paved With Broken Souls"?... Я думаю, что "улицы ломают одинокие души", но мне нужен более точный перевод )

Английский язык

Как перевести "The Streets Were Paved With Broken Souls"?... Я думаю, что "улицы ломают одинокие души", но мне нужен более точный перевод )

Автор: Гость