Как перевести "The Streets Were Paved With Broken Souls"?... Я думаю, что "улицы ломают одинокие души", но мне нужен более точный перевод )

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Как перевести "The Streets Were Paved With Broken Souls"?... Я думаю, что "улицы ломают одинокие души", но мне нужен более точный перевод )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти улицы выложены осколками душ (как мозайкой) Ну или Эти улицы выложены разбитыми душами
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