Как переводится на русский Аналарды ардатау, жан-жаты аморлы жасау парызымыз.

Как переводится на русский Аналарды ардатау, жан-жаты аморлы жасау парызымыз.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
К чести матерей, полный долг заботы.
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