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Как переводится на русский Аналарды ардатау, жан-жаты аморлы жасау парызымыз.
Как переводится на русский Аналарды ардатау, жан-жаты аморлы жасау парызымыз.
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Ответил Гость:
К чести матерей, полный долг заботы.
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