Как переводится слова a tall building

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Как переводится слова a tall building
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Перевод-высокое здание tall building
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